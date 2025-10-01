МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Опубликованы кадры боев за Вербовое

Населенный пункт освободили штурмовые подразделения 36-й гвардейской общевойсковой армии.
2025-10-01 12:32:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало видео с боями за населенный пункт Вербовое в Днепропетровской области. О его освобождении сообщалось сегодня

Уточняется, что населенный пункт взяли под контроль штурмовики из состава 36-й гвардейской армии группировки войск «Восток». 

В российском оборонном ведомстве отмечают упорное сопротивление противника в Вербовом. Но оно не помогло неприятелю удержать позиции против слаженной работы штурмовиков, дроноводов и артиллеристов ВС РФ. По результатам боев за этот населенный пункт российские войска взяли под контроль более 10 квадратных километров территории. 

Ранее сообщалось, что наши бойцы сорвали ротацию украинских боевиков в Днепропетровской области. Это произошло вследствие того, что личный состав и автотранспорт неприятеля были уничтожены операторами российских FPV-дронов. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #Днепропетровская область #Вербовое #36-я армия
