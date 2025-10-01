Минобороны России продемонстрировало видео с боями за населенный пункт Вербовое в Днепропетровской области. О его освобождении сообщалось сегодня.

Уточняется, что населенный пункт взяли под контроль штурмовики из состава 36-й гвардейской армии группировки войск «Восток».

В российском оборонном ведомстве отмечают упорное сопротивление противника в Вербовом. Но оно не помогло неприятелю удержать позиции против слаженной работы штурмовиков, дроноводов и артиллеристов ВС РФ. По результатам боев за этот населенный пункт российские войска взяли под контроль более 10 квадратных километров территории.

Ранее сообщалось, что наши бойцы сорвали ротацию украинских боевиков в Днепропетровской области. Это произошло вследствие того, что личный состав и автотранспорт неприятеля были уничтожены операторами российских FPV-дронов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.