МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Спасатели не нашли выживших после взрыва на заводе в Теннесси

Установить количество погибших поможет экспертиза останков.
Константин Денисов 2025-10-11 21:44:24
© Фото: ТРК «Звезда»

Спасатели не обнаружили выживших на месте взрыва на заводе по производству взрывчатки в штате Теннеси (США). Об этом сообщил телеканал NBC News.

«Более 300 человек обследовали почти каждый квадратный дюйм этого объекта, и на данный момент мы не обнаружили ни одного выжившего», - рассказал в интервью шериф округа Хамфрис Крис Дэвис.

Он отказался назвать хотя бы приблизительное количество погибших, поскольку для этого нужно провести экспертизу останков. Напомним, ранее сообщалось о том, что пропавшими без вести после взрыва числятся 18 человек.

Взрыв на заводе прогремел в пятницу, 10 октября. Точная причина детонации до сих пор неизвестна. Следствие рассматривает, в том числе, версию намеренной диверсии.

#в стране и мире #сша #теннесси #спасатели #взрывчатка #взрывы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 