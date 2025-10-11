Спасатели не нашли выживших после взрыва на заводе в Теннесси

Спасатели не обнаружили выживших на месте взрыва на заводе по производству взрывчатки в штате Теннеси (США). Об этом сообщил телеканал NBC News.

«Более 300 человек обследовали почти каждый квадратный дюйм этого объекта, и на данный момент мы не обнаружили ни одного выжившего», - рассказал в интервью шериф округа Хамфрис Крис Дэвис.

Он отказался назвать хотя бы приблизительное количество погибших, поскольку для этого нужно провести экспертизу останков. Напомним, ранее сообщалось о том, что пропавшими без вести после взрыва числятся 18 человек.

Взрыв на заводе прогремел в пятницу, 10 октября. Точная причина детонации до сих пор неизвестна. Следствие рассматривает, в том числе, версию намеренной диверсии.