Взрыв прогремел на заводе по производству взрывчатки в США

Инцидент произошел в штате Теннесси.
Константин Денисов 2025-10-10 20:52:49
© Фото: KENNIESHAY1, Х

Взрыв произошел на заводе по производству взрывчатки в американском штате Теннесси. Об этом сообщает телеканал ABC.

«Мы можем подтвердить, что на предприятии Accurate Energy Systems в районе Бакснорт произошел взрыв», - рассказал телеканалу шериф округа Хамфрис Крис Дэвис.

По его данным, в результате происшествия несколько человек погибли и пострадали, однако их точное количество неизвестно. Сообщается о 13 пропавших сотрудниках компании, которые пока числятся пропавшими без вести.

Причины взрыва пока не установлены. На месте продолжают работу экстренные службы, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

#в стране и мире #взрыв #сша #Теннеси #взрывчатка #пострадавшие
