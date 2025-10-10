Взрыв прогремел на заводе по производству взрывчатки в США

Взрыв произошел на заводе по производству взрывчатки в американском штате Теннесси. Об этом сообщает телеканал ABC.

«Мы можем подтвердить, что на предприятии Accurate Energy Systems в районе Бакснорт произошел взрыв», - рассказал телеканалу шериф округа Хамфрис Крис Дэвис.

По его данным, в результате происшествия несколько человек погибли и пострадали, однако их точное количество неизвестно. Сообщается о 13 пропавших сотрудниках компании, которые пока числятся пропавшими без вести.

Причины взрыва пока не установлены. На месте продолжают работу экстренные службы, которые выясняют все обстоятельства случившегося.