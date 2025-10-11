МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Жителей Белгородской области предупредили о веерных отключениях электричества

ВСУ продолжает обстреливать регион.
Константин Денисов 2025-10-11 20:55:07
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил жителей региона о кратковременных веерных отключениях электроэнергии. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители области! После последнего вражеского обстрела возможны кратковременные веерные отключения электроэнергии», - написал глава региона.

Ранее в Белгородской области была объявлена ракетная опасность. ПВО сбили несколько вражеских ракет, однако их обломки повредили несколько зданий и автомобилей.

В результате атаки украинских боевиков никто не пострадал. Сообщалось, что в Белгороде загорелся мусор. Пожарный расчет оперативно ликвидировал возгорание.

8 октября три человека погибли и девять пострадали при обстреле ВСУ поселка Маслова Пристань в Белгородской области.

