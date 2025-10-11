МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В РАН назвали изоляцию Макрона причиной переизбрания Лекорню на пост премьера

По мнению собеседника «Звезды», президенту Франции не хватает верных людей.
Глеб Владовский 2025-10-11 12:36:53
© Фото: Alexis Sciard Keystone Press Agency Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Переизбрание Себастьяна Лекорню на пост премьер-министра Франции связано с желанием президента страны Эмманюэля Макрона сохранить вокруг себя верных ему людей. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» старший научный сотрудник института всеобщей истории РАН Евгений Осипов.

«Лекорню верен Макрону, а верных соратников у президента осталось мало. И Лекорню за последние несколько недель провел много консультаций со всеми политическими силами в стране. С некоторыми из них достиг прогресса в переговорах», - пояснил эксперт.

Собеседник «Звезды» также допустил, что Макрон дал Лекорню карт-бланш на ближайшие действия, а также некоторые уступки политическим силам, чтобы избежать вотума недоверия правительству и договориться о госбюджете страны. Это говорит еще о том, что Макрон сильно изолирован внутри страны, и выбор у него небольшой.

«То есть, с одной стороны, Макрон пытается выйти из очень глубокого политического кризиса, который он сам устроил. С другой стороны, дает Лекорню больше возможностей и больше прерогатив на то, чтобы все-таки у него получилось решить хоть какие-то задачи, прежде всего, принять новый бюджет», - выразил мнение политолог.

Напомним, 10 октября Макрон переназначил Лекорню на пост премьера Франции. До этого он был назначен на пост главы кабинета министров 9 сентября, а уже 6 октября подал в отставку - это самый короткий срок премьерства в современной истории Франции.

#Франция #Эмманюэль Макрон #ран #наш эксклюзив #Себастьян Лекорню
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 