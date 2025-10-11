В РАН назвали изоляцию Макрона причиной переизбрания Лекорню на пост премьера

Переизбрание Себастьяна Лекорню на пост премьер-министра Франции связано с желанием президента страны Эмманюэля Макрона сохранить вокруг себя верных ему людей. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» старший научный сотрудник института всеобщей истории РАН Евгений Осипов.

«Лекорню верен Макрону, а верных соратников у президента осталось мало. И Лекорню за последние несколько недель провел много консультаций со всеми политическими силами в стране. С некоторыми из них достиг прогресса в переговорах», - пояснил эксперт.

Собеседник «Звезды» также допустил, что Макрон дал Лекорню карт-бланш на ближайшие действия, а также некоторые уступки политическим силам, чтобы избежать вотума недоверия правительству и договориться о госбюджете страны. Это говорит еще о том, что Макрон сильно изолирован внутри страны, и выбор у него небольшой.

«То есть, с одной стороны, Макрон пытается выйти из очень глубокого политического кризиса, который он сам устроил. С другой стороны, дает Лекорню больше возможностей и больше прерогатив на то, чтобы все-таки у него получилось решить хоть какие-то задачи, прежде всего, принять новый бюджет», - выразил мнение политолог.

Напомним, 10 октября Макрон переназначил Лекорню на пост премьера Франции. До этого он был назначен на пост главы кабинета министров 9 сентября, а уже 6 октября подал в отставку - это самый короткий срок премьерства в современной истории Франции.