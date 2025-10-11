МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Renault попал под новые российские санкции

Концерну и его «дочкам» запрещено совершать любые сделки с российскими структурами.
Глеб Владовский 2025-10-11 11:56:59
© Фото: Matthias Balk dpa Globallookpress

Французский автогигант Renault попал в санкционный список России. Текст документа опубликован на официальном портале правовых актов.

Уточняется, что концерну и его дочерним компаниям запрещено совершать какие-либо сделки с российскими структурами. Решение вступило в силу в рамках указа президента РФ Владимира Путина «О применении ответных специальных экономических мер».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Renault вряд ли «что-то светит» в Москве. Так он прокомментировал высказывание исполнительного директора иностранной компании Луки де Мео о возможном возвращении концерна в Россию.

Напомним, в 2022 году после начала спецоперации на Украине французская компания ушла с российского рынка. Завод компании продали правительству Москвы. В 2024 году компания подала заявку на регистрацию бренда, но ей отказали.

#в стране и мире #Кабмин РФ #концерн #renault #санкции россии
