В Едином центре призыва в Москве рассказали о подготовке операторов БПЛА

В Едином центре призыва в Москве сообщили о начале подготовки призывников по новым специальностям в ДОСААФ - операторов беспилотных летательных аппаратов и кинологов.

«С этого осеннего призыва начали готовить по двум дефицитным специальностям - операторов БПЛА и кинологов. Проводим эксперимент, потому что данные специальности пользуются спросом в Вооруженных силах», - рассказал начальник отделения Единого центра призыва Максим Куницын.

В первый день осеннего призыва корреспондент Владислав Кустов посетил Единый центр призыва в Москве, где новые технологии помогают распределять потоки молодых людей. Электронные терминалы ведут призывников по коридорам - кому-то на медкомиссию, кому-то на профотбор. Необходимо пройти четыре теста - на интеллект, навыки и психологическое состояние. Они должны подсказать, куда именно лучше направить будущего солдата.

Все пришедшие получили электронные повестки. С этого года они появляются на портале «Госуслуги» и через неделю автоматически считаются полученными. В Москве, а еще в Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областях в этот призыв их будут вручать только в таком виде. В некоторых регионах, кроме цифрового формата, по-прежнему вручают и бумажные уведомления.

Часть молодых людей объясняет свое отношение к службе семейными традициями.

«Отец служил, дедушка служил, все служили во всех поколениях», - сказал призывник Артем Денисов.

Кто-то видит в службе возможность «повзрослеть и начать работать».

«Это тоже что-то, важный этап в жизни. Позволяет войти во взрослую жизнь, уйти от учебы. Пора взрослеть, начинать работать. Это своего рода обучение», - объяснил другой призывник, Илья Немеровский.

В целом по России этой осенью планируется призвать 135 тысяч человек. Более 9 000 - из Москвы, они будут служить в частях Московского военного округа, а также в подразделениях Балтийского и Черноморского флотов и в погранвойсках ФСБ.

Со следующего года призыв на военную службу начнет проходить круглогодично. То есть комиссия будет работать без перерывов на межсезонье. Отправка же призывников в войска останется в привычные сроки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.