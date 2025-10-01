Политолог: Трамп и его план по Газе - единственная опора Нетаньяху

Израиль многим обязан президенту США Дональду Трампу, поскольку он фактически единственный союзник страны и опора для премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Именно поэтому тот не станет игнорировать США и будет прислушиваться к американскому лидеру. Такое мнение выразил старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН, доктор исторических наук Университета Зальцбурга Камран Гасанов в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде».

«Единственный человек, который может повлиять на Нетаньяху, - это Дональд Трамп. Он, по сути, никого не уважает, кроме своего американского брата», - сказал Гасанов.

Мирный план Дональда Трампа по урегулированию в Газе выглядит подробным, но неясно, как будут совмещаться разоружение ХАМАС, уход их с политической сцены и вывод израильских войск, считает политолог.

Он добавил, что если в результате этого процесса ЦАХАЛ не выведет свои войска из сектора Газа, то это сделать сможет только Дональд Трамп - при условии, что он сам этого захочет.

«Нет никакой юридической силовой гарантии, что этот план сработает. А если он не срабатывает, тогда Газа - последний бастион Палестины - теряет свою независимость», - заключил Гасанов.

Напомним, Белый дом опубликовал план президента США Дональда Трампа по урегулированию в Газе, который предполагает немедленное прекращение конфликта и вывод израильских войск, а также заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников.