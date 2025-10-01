МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Политолог: Трамп и его план по Газе - единственная опора Нетаньяху

Если план Трампа не сработает, то сектор Газа окончательно потеряет свою независимость, считает Камран Гасанов.
Гоар Хачатурян 2025-10-01 12:02:57
© Фото: Belal Abu Amer, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Израиль многим обязан президенту США Дональду Трампу, поскольку он фактически единственный союзник страны и опора для премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Именно поэтому тот не станет игнорировать США и будет прислушиваться к американскому лидеру. Такое мнение выразил старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН, доктор исторических наук Университета Зальцбурга Камран Гасанов в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде».

«Единственный человек, который может повлиять на Нетаньяху, - это Дональд Трамп. Он, по сути, никого не уважает, кроме своего американского брата», - сказал Гасанов.

Мирный план Дональда Трампа по урегулированию в Газе выглядит подробным, но неясно, как будут совмещаться разоружение ХАМАС, уход их с политической сцены и вывод израильских войск, считает политолог.

Он добавил, что если в результате этого процесса ЦАХАЛ не выведет свои войска из сектора Газа, то это сделать сможет только Дональд Трамп - при условии, что он сам этого захочет.

«Нет никакой юридической силовой гарантии, что этот план сработает. А если он не срабатывает, тогда Газа - последний бастион Палестины - теряет свою независимость», - заключил Гасанов.

Напомним, Белый дом опубликовал план президента США Дональда Трампа по урегулированию в Газе, который предполагает немедленное прекращение конфликта и вывод израильских войск, а также заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников.

#Дональд Трамп #сектор Газа #Биньямин Нетаньяху #наш эксклюзив #план #мирное урегулирование
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 