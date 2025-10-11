Лихачев: восстановление внешнего питания ЗАЭС обсуждается с МАГАТЭ

Восстановление внешнего электроснабжения Запорожской АЭС является темой обсуждения с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом сообщил руководитель «Росатома» Алексей Лихачев.

«Конечно, его можно будет восстановить. Об этом ведутся переговоры, в том числе с участием Гросси», - цитирует его слова РИА Новости.

Ранее директор по коммуникациям электростанции Евгения Яшина сообщила «Звезде» о том, что все нужды для обеспечения безопасной работы Запорожской АЭС после отключения ее от последней внешней линии электроснабжения обеспечены за счет резервных дизельных генераторов.

Напомним, 23 сентября ЗАЭС отключили от последней питавшей ее внешней линии энергоснабжения. Случилось это после атаки украинского дрона по учебному центру ЗАЭС, которая была совершена 20 сентября.