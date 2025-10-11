Имущество СПбГУП передали в собственность государства

В Санкт-Петербурге суд вынес вердикт о передачи комплекса зданий Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) в собственность России. Об этом сообщили в пресс-службе госоргана.

Как отмечает суд, отстраненный от должности ректора вуза Александр Запесоцкий вместе с руководством профсоюзов незаконно владели комплексом. Поскольку здания были возведены на бюджетные средства, они должны находиться в собственности государства.

Кроме того, некоторое время спустя выяснилось, что экс-глава СПбГУП использовал активы учебного заведения в личных целях. Рыночная стоимость недвижимости площадью в 54 000 квадратных метров оценивается в 8 млрд рублей.

Напомним, Запесоцкого отстранили от должности главы вуза 25 сентября. Его обвинили в попытках легализовать незаконный захват госсобственности через суды. При этом он скрывал факт строительства объектов за счет государства.