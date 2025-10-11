МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Имущество СПбГУП передали в собственность государства

По данным суда, ректор вуза и руководство профсоюза владели комплексом нелегально.
Глеб Владовский 2025-10-11 10:19:02
© Фото: CHROMORANGE Bilderbox Globallookpress

В Санкт-Петербурге суд вынес вердикт о передачи комплекса зданий Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) в собственность России. Об этом сообщили в пресс-службе госоргана.

Как отмечает суд, отстраненный от должности ректора вуза Александр Запесоцкий вместе с руководством профсоюзов незаконно владели комплексом. Поскольку здания были возведены на бюджетные средства, они должны находиться в собственности государства.

Кроме того, некоторое время спустя выяснилось, что экс-глава СПбГУП использовал активы учебного заведения в личных целях. Рыночная стоимость недвижимости площадью в 54 000 квадратных метров оценивается в 8 млрд рублей. 

Напомним, Запесоцкого отстранили от должности главы вуза 25 сентября. Его обвинили в попытках легализовать незаконный захват госсобственности через суды. При этом он скрывал факт строительства объектов за счет государства.

#Санкт-Петербург #суд #изъятие имущества #СПбГУП
