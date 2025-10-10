МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Фигуранты дела о хищении 37 млн у телерадиовещания Петербурга предстанут перед судом

Обвиняемые незаконно легализовали средства из городского бюджета.
Константин Денисов 2025-10-10 17:02:25
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

Следствие предъявило обвинение пятерым фигурантам дела о хищении 37 млн рублей из бюджета Санкт-Петербурга. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«В рамках уголовного дела о хищении денежных средств АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию" Санкт-Петербурга предъявлено обвинение пяти фигурантам», - приводит ее слова пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2020-2021 годах агентство по телевидению и радиовещанию Санкт-Петербурга заключило договор с частным фондом о сопровождении информационных материалов заказчика в интернете.

При этом работы фактически так и не были выполнены, однако фонд отчитался об исполнении заказа и предоставил фиктивные документы. В агентстве знали об этом, но подписали их.

В результате предусмотренные для оплаты работ 37,2 млн рублей поступили из городского бюджета через агентство на счета фонда. Позже они были выведены через подконтрольные ему организации и обналичены.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #СК РФ #мошенничество
