Роскосмос сообщил об успешных огневых испытаниях первой ступени «Союз-5»

Прошедшие успешные тестирования дают возможность произвести запуск «Союз-5» с Байконура в конце этого года.
Дарина Криц 2025-10-11 01:06:57
© Фото: roscosmos.ru

Госкорпорация «Роскосмос» сообщила об успешно проведенных наземных огневых испытаниях ракеты «Союз-5». Речь идет о тестировании первой ступени новой ракеты-носителя.

В ГК уточнили, что испытания длились 160 секунд, для этой цели использовался керосин и жидкий кислород. Тестировалась ступень, оборудованная двигателем РД-171МВ с тягой 800 тонн.

«Ступень также является первой ступенью перспективной ракеты сверхтяжелого класса. Сегодняшние испытания открывают дорогу к запуску "Союз-5" с космодрома Байконур в конце этого года», - приводит Life сообщение космической корпорации.

В конце ноября прошлого года стало известно о планах по первому запуску ракеты «Союз-5». Тогда же уточнялось, что его запланировали на декабрь 2025 года, его произведут с площадки на космодроме Байконур, где раньше запускали ракеты «Зенит».

#в стране и мире #испытания #роскосмос #союз-5 #гк роскосмос
