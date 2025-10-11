Удар молнии чрезвычайной силы зафиксировали синоптики в Адлере

В районе Адлера над горными вершинами зарегистрирован чрезвычайно интенсивный удар молнии. Об этом информировал главный эксперт центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

В публикации указано, что около Адлера над горами в 01.35 по московскому времени зафиксирован удар молнии с силой тока 376 килоампер. По словам специалиста, этот разряд сопровождался ослепительной вспышкой и оглушительным громом.

Тишковец добавил, что в ту ночь обрушилась настоящая грозовая атака с разрядами силой от 100 до 200 килоампер, в то время как обычные молнии не достигают даже 20-30 килоампер. Удар в Адлере превзошел их минимум в десять раз.

Жители окрестностей делились наблюдениями в сообществе «Любимый Сочи», сообщает aif.ru. Некоторые отметили, что раскаты грома донеслись даже до Дагомыса, а другие рассказали, что от мощных ударов завибрировали стены зданий.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил «Звезде» о ливнях в южной части России, которые будут настолько мощными, что на один квадратный метр придется порядка 240 литров влаги. Дожди вызваны сильным циклоном, пришедшим с Балканского полуострова и получившим название «Барбара».