За три дня на Сочи выльется две бочки воды на квадратный метр

В ближайшие три дня россияне столкнутся с очень сильным циклоном, пришедшим с Балканского полуострова и получившим название «Барбара». В первую очередь он затронет южную часть нашей страны и ее центр.

В комментарии «Звезде» синоптик Евгений Тишковец сообщил о ливнях, которые будут настолько мощными, что на один квадратный метр придется порядка 240 литров влаги.

«Циклон "Барбара" - это балканский циклон. Балканцы всегда славятся своим суровым нравом. Особенно, что касается количества осадков. Дожди уже начались на Кавказе, на Черноморском побережье Кавказа, соответственно, завтра уже накроет весь юг нашей страны. Так вот, за четверо суток в эпицентре удара окажется Большой Сочи, это от Туапсе до Адлера, выльется до 240 литров дождевой воды на площади один метр квадратный, то есть это почти 2,5 столитровых бочки воды на метр квадратный», - рассказал эксперт.

Такой объем жидкости, предупредил Тишковец, может привести к моментальному подъему уровня рек и вызвать селевые потоки. Он отметил, что не стоит рисковать и нужно отказаться от поездок на автомобиле. По его данным, особый пик «Барбары» придется на пятницу, субботу и воскресенье, 12 октября.

Немногим ранее другой метеоспециалист Александр Ильин заявил, что «Барбара» принесет ливни и мокрый снег.