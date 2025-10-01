Подростков из четырех регионов обвинили в террористической деятельности

Подростков из четырех российских регионов задержали по подозрению в террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Задержания произошли в Челябинской, Оренбургской, Брянской областях, а также в Республике Башкортостан.

По версии следствия, подростки попали под влияние неизвестных в мессенджерах, которые активно с ними переписывались. Так, 14-летняя девочка из Башкортостана распространяла материалы о планирующихся массовых убийствах в школах Благовещенска.

В Оренбурге 15-летний подросток в переписке с кураторами заявил о готовности совершать поджоги за деньги. Несовершеннолетний из Брянска пропагандировал деятельность запрещенной террористической организации в Telegram-канале. Трое подростков из Челябинской области и вовсе пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге, но были задержаны.

Дети все чаще становятся целью вербовщиков. Следственный комитет РФ призывает подростков не поддаваться манипуляциям незнакомцев в Интернете, чтобы избежать вовлечения в преступления.

Накануне ФСБ задержала 18-летнего жителя Мордовии. Помимо того что он сам сотрудничал с украинскими спецслужбами, совершая поджоги, так еще и привлекал к этой деятельности несовершеннолетних.