Расчет «Тюльпана» разнес опорник ВСУ на Красноармейском направлении

Самоходный миномет особой мощности действовал по корректировке операторов беспилотных летательных аппаратов.
2025-09-18 14:08:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского опорного пункта на Красноармейском направлении специальной военной операции. Это сделал расчет самоходного 240-миллиметрового миномета «Тюльпан» группировки войск «Центр». 

Отмечено, что минометчики били по заранее разведанной позиции. Там украинские боевики сидели в обороне и не давали продвигаться нашим штурмовым отрядам. Для уничтожения намеченной цели потребовалось лишь несколько выстрелов. 

Произведя их, расчет свернул миномет и быстро сменил огневую позицию, уходя от возможного ответного удара. При этом работу «Тюльпана» прикрывало подразделение воздушного наблюдения - его военнослужащие наблюдали за небом, готовые встретить вражеские дроны. 

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что ликвидация 240-миллиметровыми минами украинских укреплений позволила продвинуться нашим штурмовым группам. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#миномет #ДНР #спецоперация #тюльпан #красноармейское направление
