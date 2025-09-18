Минобороны России сообщает об уничтожении украинского опорного пункта на Красноармейском направлении специальной военной операции. Это сделал расчет самоходного 240-миллиметрового миномета «Тюльпан» группировки войск «Центр».

Отмечено, что минометчики били по заранее разведанной позиции. Там украинские боевики сидели в обороне и не давали продвигаться нашим штурмовым отрядам. Для уничтожения намеченной цели потребовалось лишь несколько выстрелов.

Произведя их, расчет свернул миномет и быстро сменил огневую позицию, уходя от возможного ответного удара. При этом работу «Тюльпана» прикрывало подразделение воздушного наблюдения - его военнослужащие наблюдали за небом, готовые встретить вражеские дроны.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что ликвидация 240-миллиметровыми минами украинских укреплений позволила продвинуться нашим штурмовым группам.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.