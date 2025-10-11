Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» разнесли позиции украинских националистов в Харьковской области. Удары производили расчеты группировки войск «Север».

Местоположение боевиков вскрыли операторы разведывательных беспилотников. Им удалось найти замаскированные позиции противника и скопление живой силы на линии боевого соприкосновения.

Получив координаты целей, расчет «Солнцепека» нанес оперативное огневое поражение по этому району временной дислокации противника. Затем последовал термобарический удар, в результате которого уничтожена живая сила, боевая техника и инженерные сооружения ВСУ. Минобороны России показало кадры ликвидации вражеских позиций.

Накануне сообщалось, что в Харьковской области операторы FPV-дронов группировки войск «Север» подбили бронеавтомобиль HMMWV («Хамви»), произведенный в США, и сбили тяжелый беспилотник.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.