ФСБ задержала поджигателя, вербовавшего подростков в Мордовии

Оперативники ФСБ задержали 18-летнего жителя Мордовии за поджоги релейных шкафов вблизи железной дороги. Действовал подозреваемый по указке украинских кураторов, связь с которыми установил через мессенджер. За денежное вознаграждение он согласился выполнять их указания.

«Для осуществления своей деятельности он привлекал несовершеннолетних жителей региона. В подтверждение своих действий направлял куратору фото- и видеоматериалы, а также координаты совершения поджогов», - сообщили в ЦОС ФСБ России.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статьям «Государственная измена» и «Террористический акт». Максимальное наказание, которое грозит задержанному, - пожизненное лишение свободы.

В настоящее время молодой человек находится под стражей и дает показания.

В ФСБ напомнили гражданам об активности украинских спецслужб в Интернете. Между тем любое содействие противнику влечет за собой суровое наказание.