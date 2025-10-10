Трамп пригрозил Китаю значительным повышением пошлин на товары

Президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю массированным повышением пошлин на товары из этой страны. Об этом он рассказал журналистам.

«Одна из мер, которые мы сейчас просчитываем - это массированное повышение пошлин на китайские товары, поступающие в Соединенные Штаты Америки», - сказал Трамп.

Глава Белого дома назвал действия Пекина враждебными. По информации Трампа, Китай может ввести экспортной контроль в отношении элементов, связанных с редкоземельными металлами.

Трамп признал, что потенциальные меры негативно отразятся на США, однако в итоге пойдут Вашингтону во благо. Ранее Трамп заявил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином потеряла смысл.