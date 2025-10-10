МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп пригрозил Китаю значительным повышением пошлин на товары

Американский лидер возмущен запретом Пекина на сделки с элементами редкоземельных металлов.
Константин Денисов 2025-10-10 21:42:18
© Фото: Miguel Candela, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю массированным повышением пошлин на товары из этой страны. Об этом он рассказал журналистам.

«Одна из мер, которые мы сейчас просчитываем - это массированное повышение пошлин на китайские товары, поступающие в Соединенные Штаты Америки», - сказал Трамп.

Глава Белого дома назвал действия Пекина враждебными. По информации Трампа, Китай может ввести экспортной контроль в отношении элементов, связанных с редкоземельными металлами.

Трамп признал, что потенциальные меры негативно отразятся на США, однако в итоге пойдут Вашингтону во благо. Ранее Трамп заявил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином потеряла смысл.

#Китай #в стране и мире #сша #Дональд Трамп #пошлины
