Спасатели нашли место, откуда шел сигнал телефона Усольцевых

В правоохранительных органах предположили, что найти пропавшую семью живой маловероятно.
Глеб Владовский 2025-10-10 08:06:09
Спасатели обнаружили место, откуда в последний раз подал сигнал телефон пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные регионального следкома.

Уточняется, что смартфон главы семьи в последний раз подавал сигнал в день исчезновения - 28 сентября.

«Местность, откуда шел сигнал, очень сложная: там скользкие валуны, засыпанные снегом, а между ними расщелины. К месту направляли шесть поисковых групп с собаками... По словам собеседника, шансов найти пропавших живыми практически нет», - говорится в материале.

Как сообщил источник телеканала, версии о криминале и о том, что Усольцевы могли куда-то уехать, не рассматриваются. В доме, где проживала семья, провели обыск - все ценные вещи остались нетронутыми.

Ранее сообщалось, что телефон пропавшей в горах семьи Усольцевых подал сигнал в семи километрах от поселка Кутурчин в Партизанском районе Красноярского края.

#Красноярский край #поиски #Следственный комитет РФ #пропавшая семья #сигнал телефона
