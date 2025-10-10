Спасатели нашли место, откуда шел сигнал телефона Усольцевых

Спасатели обнаружили место, откуда в последний раз подал сигнал телефон пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные регионального следкома.

Уточняется, что смартфон главы семьи в последний раз подавал сигнал в день исчезновения - 28 сентября.

«Местность, откуда шел сигнал, очень сложная: там скользкие валуны, засыпанные снегом, а между ними расщелины. К месту направляли шесть поисковых групп с собаками... По словам собеседника, шансов найти пропавших живыми практически нет», - говорится в материале.

Как сообщил источник телеканала, версии о криминале и о том, что Усольцевы могли куда-то уехать, не рассматриваются. В доме, где проживала семья, провели обыск - все ценные вещи остались нетронутыми.

Ранее сообщалось, что телефон пропавшей в горах семьи Усольцевых подал сигнал в семи километрах от поселка Кутурчин в Партизанском районе Красноярского края.