В Минцифры назвали фейком данные о планах отключить интернет в России

Информация о планах отключить в России интернет не является достоверной. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

«Распространяющаяся в мессенджерах информация якобы от имени пресс-службы Минцифры России о планируемых ограничениях доступа к интернету в выходные дни не соответствует действительности», - говорится в заявлении ведомства.

В Минцифры подчеркнули, что фиксированный, мобильный и спутниковый интернет работают штатно. В ведомстве также призвали не верить непроверенным источникам.

Ранее сообщалось, что Минцифры запустило новую форму, которая позволит подать жалобу на управляющую компанию, в случае если она не дает жильцам многоквартирного дома возможности выбрать провайдера. Официальное обращение можно направить через портал «Госуслуги».