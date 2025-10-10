МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Минцифры назвали фейком данные о планах отключить интернет в России

В ведомстве подчеркнули, что все типы подключения к интернету работают штатно.
Глеб Владовский 2025-10-10 07:05:31
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Информация о планах отключить в России интернет не является достоверной. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

«Распространяющаяся в мессенджерах информация якобы от имени пресс-службы Минцифры России о планируемых ограничениях доступа к интернету в выходные дни не соответствует действительности», - говорится в заявлении ведомства.

В Минцифры подчеркнули, что фиксированный, мобильный и спутниковый интернет работают штатно. В ведомстве также призвали не верить непроверенным источникам.

Ранее сообщалось, что Минцифры запустило новую форму, которая позволит подать жалобу на управляющую компанию, в случае если она не дает жильцам многоквартирного дома возможности выбрать провайдера. Официальное обращение можно направить через портал «Госуслуги».

#Россия #в стране и мире #интернет #минцифры #опровержение #отключение интернета
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 