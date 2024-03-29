Писатель Михаил Булгаков, композитор Михаил Глинка, а также несколько декабристов объявлены «символами российской имперской политики». Об этом заявили в Украинском институте национальной памяти (УИНП).

Булгакова, родившегося в Киеве, нарекли «ярым украинофобом», который якобы презирал украинцев, ненавидел стремление местных жителей к независимости, а также негативно отзывался об Украинской народной республике (УНР) и ее лидерах, существовавшей во время гражданской войны, передает ТАСС.

Эксперты также выдвинули претензии нобелевским лауреатам, а именно поэту Иосифу Бродскому за его стихотворение «На независимость Украины», а также писателю Александру Солженицыну за его эссе «Как нам обустроить Россию». По мнению авторов «экспертного заключения», все трое «отказались от гуманизма, как только доходили до украинского вопроса».

Кроме того, эксперты УИНП заявили, что видят в композиторе Михаиле Глинке угрозу национальной безопасности Украины поскольку он один из самых узнаваемых русских композиторов, а значит - символ русской культуры и «культурный маркер» русского мира. По их мнению, написанная им опера «Жизнь за царя», посвященная борьбе русского народа против польских интервентов в начале XVII века отражает его «монархические убеждения и русский патриотизм».

Напомним, что с момента госпереворота, случившегося в 2014 году, Киев проводит кампанию по «декоммунизации», переименовывая улицы и снося памятники в честь советских политических и государственных деятелей. Но на деле эти действия приобрели черты борьбы со всем, что напоминает о многовековых связях с Россией.