В Новосибирске задержали водителя, врезавшегося в остановку

Возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего нетрезвого водителя.
Глеб Владовский 2025-10-10 06:41:29
© Фото: mvd_54, Telegram

В Новосибирске задержали водителя, сбившего на остановке шестерых человек. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Водитель задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время судом будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. Ход и результаты расследования уголовного дела на контроле в прокуратуре», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что 19-летний местный житель, находясь за рулем, был в нетрезвом состоянии. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Подозреваемому грозит до трех лет тюрьмы.

Как сообщает ведомство, среди пострадавших числится один несовершеннолетний.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, в результате чего пострадали шесть человек.

#в стране и мире #Новосибирск #Прокуратура #Уголовное дело #водитель #нетрезвый
