Шесть человек пострадали при наезде автомобиля на остановку в Новосибирске

Шесть человек пострадали при наезде автомобиля на остановку общественного транспорта в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.

«В ДТП на улице Кирова пострадали шесть человек. Все они доставлены в лечебные учреждения бригадами скорой медицинской помощи. В настоящее время врачи обследуют их, чтобы установить степень тяжести травм», - приводит пресс-служба ведомства слова его главы Ростаслава Заболоцкого.

Позже в минздраве подробнее рассказали о состоянии пострадавших. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, четверо - в тяжелом и еще один - в состоянии средней тяжести.

Автомобиль виновника ДТП принадлежал каршеринговой компании. Уже установлено, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.