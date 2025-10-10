На Филиппинах объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,4

У побережья Филиппин зарегистрировали мощное землетрясение, магнитуда которого достигла 7,4. На фоне этого сейсмособытия местные власти объявили угрозу цунами.

При этом американские сейсмологи и метеорологи, предупредили, что волны цунами могут достигать высоты от одного до трех метров и возможны в отдельных районах Филиппин.

Подземные толчки, как пишет Brian’s Breaking News and Intel, «слегка ощущались» в городе Котабато южнее центра страны.

По данным геологической службы США (U.S. Geological Survey), эпицентр находился в 33 километрах к востоку и юго-востоку от филиппинского Бакулина на 23-километровой глубине.

На разошедшихся в социальных сетях кадрах можно увидеть местные рынки, на которых товары продавцов вдруг начинают сильно раскачиваться, а люди вокруг - громко кричать и спешно убегать.

Этой же ночью семь афтершоков на территории Камчатского края магнитудой до 5,8 зафиксировали в России.