МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Филиппинах объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,4

Эпицентр подземных толчков был в 33 километрах к востоку и юго-востоку от Бакулина, очаг залегал на глубине 23 километров.
Дарина Криц 2025-10-10 05:39:35
© Фото: gumikyuu, Х

У побережья Филиппин зарегистрировали мощное землетрясение, магнитуда которого достигла 7,4. На фоне этого сейсмособытия местные власти объявили угрозу цунами.

При этом американские сейсмологи и метеорологи, предупредили, что волны цунами могут достигать высоты от одного до трех метров и возможны в отдельных районах Филиппин.

Подземные толчки, как пишет Brian’s Breaking News and Intel, «слегка ощущались» в городе Котабато южнее центра страны.

По данным геологической службы США (U.S. Geological Survey), эпицентр находился в 33 километрах к востоку и юго-востоку от филиппинского Бакулина на 23-километровой глубине.

На разошедшихся в социальных сетях кадрах можно увидеть местные рынки, на которых товары продавцов вдруг начинают сильно раскачиваться, а люди вокруг - громко кричать и спешно убегать.

Этой же ночью семь афтершоков на территории Камчатского края магнитудой до 5,8 зафиксировали в России.

#в стране и мире #землетрясение #Филиппины #Магнитуда #сейсмологи #угроза цунами
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 