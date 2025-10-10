В РФ с 1 марта сдвинут крайний срок оплаты коммуналки на пять дней

В России с 1 марта 2026 года перенесут крайний срок оплаты коммунальных услуг с 10-го на 15-е число месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Аксененко.

Парламентарий указал, что основная задача нововведения - повысить удобство расчетов для населения.

По его словам, зарплаты у большинства граждан начисляются с 10-го по 15-е число. Из-за этого многие собственники не успевали заплатить вовремя, а за задержку накапливалась пеня.

Депутат отметил, что подобные претензии от людей поступали нередко. Теперь механизм дорабатывается, чтобы добросовестные абоненты избегали штрафов и пеней только из-за расхождения сроков выплат на работе и оплаты коммуналки. Такое решение позволит убрать противоречия и сократить объем долгов по ЖКХ, уверен Аксененко. Ранее Госдума приняла соответствующий закон.

В июле в Госдуме предложили запретить должникам по ЖКХ продажу билетов за границу.