В Госдуме предложили запретить должникам по ЖКХ продажу билетов за границу

Заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с телеканалом «Звезда» призвала запретить продавать должникам по оплате ЖКХ билеты за границу. Она назвала инициативу с взысканием долгов через коллекторов нереальной.

«Я считаю, что абсолютно нереальная и непроходная инициатива, потому что где-то около двух лет назад Госдума приняла принципиальный политический закон о том, что долги по ЖКХ коллекторам передаваться не будут. И Госдума все-таки вряд ли через два года станет радикально менять свое решение. Давайте, например, не будем продавать им билеты за границу», - сказала Разворотнева, добавив, что уже имеется положительный опыт с запретом выезда должников за рубеж.

При этом она признала, что проблема существует и связана она как с бюрократическими моментами, так и с высокими судебными пошлинами для управляющих компаний, которым приходится изыскивать дополнительные средства за счет экономии на предоставлении услуг.

В то же время Разворотнева обратила внимание на эксперимент Минстроя РФ, согласно которому деньги с должника могут взыскиваться через Государственную информационную систему ЖКХ, которая сама информирует жильца о том, что в отношении него планируется судебный порядок взыскания задолженности.

Ранее стало известно о том, что Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), обратилась в Госдуму с просьбой снять запрет на передачу управляющими компаниями долгов граждан коллекторам.