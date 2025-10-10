МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Индонезия отказала израильским спортсменам в визах перед ЧМ

Решение принято в рамках поддержки Палестины.
Дима Иванов 2025-10-10 02:16:11
© Фото: Xu Qin, XinHua, Globallookpress

Индонезийские власти отказали в визах спортсменам израильской сборной для поездки на чемпионат мира по спортивной гимнастике в Джакарте. Об этом в соцсетях сообщил координатор по законодательству, правам человека и иммиграции Юсрил Ихза Махендра.

Израильская команда числится среди участников турнира, запланированного на период с 19 по 25 октября. Еще в июле Федерация гимнастики Израиля получила гарантии от местных чиновников относительно разрешения на соревнования для национальной сборной. Махендра пояснил, что решение принято в рамках позиции Индонезии по поддержке независимости Палестины.

Тем временем российские атлеты получили доступ к первенству в нейтральном статусе - это их первое появление на глобальном состязании за четыре года.

В марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) заблокировала выступления гимнастов из России и Боруссии из-за событий на Украине. Впоследствии организация пересмотрела меры, разрешив участие представителей этих стран в нейтральном формате, но без командных номинаций.

#в стране и мире #Израиль #палестина #индонезия #Спортсмены #чемпионат мира по спортивной гимнастике #геноцид в газе
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 