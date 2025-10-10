Индонезия отказала израильским спортсменам в визах перед ЧМ

Индонезийские власти отказали в визах спортсменам израильской сборной для поездки на чемпионат мира по спортивной гимнастике в Джакарте. Об этом в соцсетях сообщил координатор по законодательству, правам человека и иммиграции Юсрил Ихза Махендра.

Израильская команда числится среди участников турнира, запланированного на период с 19 по 25 октября. Еще в июле Федерация гимнастики Израиля получила гарантии от местных чиновников относительно разрешения на соревнования для национальной сборной. Махендра пояснил, что решение принято в рамках позиции Индонезии по поддержке независимости Палестины.

Тем временем российские атлеты получили доступ к первенству в нейтральном статусе - это их первое появление на глобальном состязании за четыре года.

В марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) заблокировала выступления гимнастов из России и Боруссии из-за событий на Украине. Впоследствии организация пересмотрела меры, разрешив участие представителей этих стран в нейтральном формате, но без командных номинаций.