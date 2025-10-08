МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Воробьев назвал Подмосковье лидером России по средней цене экспорта

Глава региона отметил роль цифровизации процессов в развитии Московской области.
Константин Денисов 2025-10-08 18:43:23
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал регион лидером России по средней цене экспорта. Об этом сообщает 360.ru.

По его словам, по итогам девяти месяцев 2025 года более 20% всего регионального экспорта пришлось на долю Подмосковья. Этому в немалой степени поспособствовало наличие в регионе так называемых «сухих» портов в Дмитрове, Ногинске и Наро-Фоминске.

Что касается лидерских показателей по средней цене экспорта, то она составляет в Московской области примерно 2 000 долларов за одну тонну. Подмосковье оставило позади таких конкурентов, как Камчатский край и Приморье.

Отдельную роль Воробьев отвел цифровизации процессов в регионе. Он отметил, что она позволяет добиться прозрачности всех цепочек производства.

Ранее Воробьев рассказал о внедрении искусственного интеллекта в социальные проекты региона.

#Московская область #цифровизация #Андрей Воробьев #экспорт
