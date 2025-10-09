В Кремле назвали в корне неверными заявления об исчерпанном импульсе Анкориджа

Заявления, что импульс Анкориджа исчерпан, в корне не верны, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Заявления о том, что импульс Анкориджа исчезает, или импульс исчерпан - это высказывание совершенно неверное», - сказал он.

По его словам, контакты между представителями администраций президентов Путина и Трампа проводятся постоянно. Договоренности, достигнутые на Аляске, не нравятся европейцам и Киеву, которые не заинтересованы в мире, отметил помощник президента РФ.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что импульс по украинскому урегулированию, который появился после встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, оказался исчерпан. По словам заместителя главы МИД, эффекта от глав РФ и США не осталось почти никакого.