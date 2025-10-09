МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Кремле назвали в корне неверными заявления об исчерпанном импульсе Анкориджа

Представители администраций президентов Путина и Трампа контактируют постоянно.
Игнат Далакян 2025-10-09 15:21:10
© Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости

Заявления, что импульс Анкориджа исчерпан, в корне не верны, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Заявления о том, что импульс Анкориджа исчезает, или импульс исчерпан - это высказывание совершенно неверное», - сказал он.

По его словам, контакты между представителями администраций президентов Путина и Трампа проводятся постоянно. Договоренности, достигнутые на Аляске, не нравятся европейцам и Киеву, которые не заинтересованы в мире, отметил помощник президента РФ.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что импульс по украинскому урегулированию, который появился после встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, оказался исчерпан. По словам заместителя главы МИД, эффекта от глав РФ и США не осталось почти никакого.

#сша #Кремль #аляска #анкоридж #Юрий Ушаков #встреча на аляске
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 