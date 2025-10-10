США хотят запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией

Администрация президента Дональда Трампа предложила запретить китайским авиакомпаниям использовать российское воздушное пространство на рейсах в США и обратно. Так в Штатах хотят сделать американских перевозчиков конкурентоспособными. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на постановление минтранса США.

В документе говорится, что полеты над Россией предоставляют китайским компаниям преимущество за счет сокращения времени и расхода топлива. Это делает рейсы с восточного побережья США в Китай более экономичными для китайских перевозчиков по сравнению с американскими. Ведомство назвало это ключевым конкурентным фактором и предложило меры для уравнивания условий.

Китайским авиакомпаниям предоставлено два дня на ответ. Если предложение будет утверждено, запрет вступит в силу в ноябре. Это затронет Air China, China Eastern и другие компании. Американские перевозчики отметили, что это позволит сбалансировать конкуренцию.

Ранее американские авиакомпании выражали недовольство из-за невозможности конкурировать с зарубежными авиалиниями. Самолеты США лишились доступа к трансарктическим воздушным коридорам - трассам, пролегающим над Арктикой и связывающим Северную Америку с государствами Восточной и Юго-Восточной Азии через российское небо. Такие пути позволяют экономить часы полета и запасы топлива для бортов, курсирующих из США в десятки глобальных направлений.

Диспетчерам также пришлось перестраивать схемы для трансатлантических перелетов, чтобы обеспечить самолеты запасными аэродромами при ЧП. Из-за этого были урезаны объемы пассажиров и грузовых авиаперевозок.

Россия запретила полеты американских и других иностранных авиакомпаний над своей территорией в 2022 году в ответ на аналогичные меры на Западе.