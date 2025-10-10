В кабмин в Киеве завезли биотуалеты после отключения электроэнергии

В здание правительства Украины в Киеве завезли биотуалеты после отключения электроэнергии. Об этом сообщают украинские СМИ.

Кроме того, депутаты Верховной рады вынуждены набирать воду в бутылки. Водоснабжение в здании парламента также отсутствует.

Известно, что аварийные отключения продолжаются в Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Черкасской областях.

Ранее сообщалось о том, что практически половина Украины осталась без света. Взрывы после ударов ВС РФ по объектам энергетики прогремели в Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Также были выведены из строя более половины газообъектов в стране.