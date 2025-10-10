Профессор МГУ: Трамп в обиде на Испанию из-за языка и американской кубышки

Президент США Дональд Трамп предложил «вышвырнуть вон» Испанию из НАТО по сугубо личным причинам. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.

«Он (Трамп - Прим. ред.) пытался учить испанский язык, который очень простой. Но у него что-то не получилось с произношением и временами, насколько я знаю. Поэтому, видимо у него глубокая личная обида на носителей этого языка, поэтому на Испании он так и взъелся»,- объяснил специалист.

По словам профессора, на месте Испании под «раздачу» Трампа могла оказаться любая другая южная страна. Специалист привел в пример Италию и отметил, что она находится в равном положении с Испанией находится в плане расходов по НАТО.

«Испания с его (Трампа - Прим.ред.) точки зрения должна исправно платить в его американскую кубышку, но она не платит, находя разного рода отмашки. Поэтому Трамп говорит, раз она не платит, давайте исключим ее из нашего клуба (Североатлантического альянса - Прим.ред.)», - сказал специалист.

Ранее Президент США Дональд Трамп предложил «вышвырнуть» Испанию из НАТО. Глава Белого дома объяснил это тем, что Мадрид не готов тратить 5% валового внутреннего продукта на оборону в рамках Североатлантического альянса.