МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп предложил «вышвырнуть» Испанию из НАТО

Все из-за того, что Мадрид не готов тратить 5% ВВП на оборону.
Дима Иванов 2025-10-09 23:21:51
© Фото: Francis Chung - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп предложил исключить Испанию из НАТО, потому что Мадрид не готов тратить 5% валового внутреннего продукта на оборону в рамках Североатлантического альянса.

«У них нет оправданий, чтобы не выполнять обязательства. Но ладно. Может, их вообще стоит вышвырнуть из НАТО, если честно», - сказал Трамп журналистам.

По его словам, члены НАТО почти единогласно согласились увеличить расходы на оборону, но «Испания отстает». При этом Трамп подчеркнул, что благодаря США у Мадрида «все идет прекрасно», поэтому оправданий не повышать расходы нет.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны НАТО должны начать учить русский язык, если они не хотят поднимать военные расходы до 5% ВВП.

#в стране и мире #испания #НАТО #сша #Дональд Трамп #расходы на оборону
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 