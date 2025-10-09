Трамп предложил «вышвырнуть» Испанию из НАТО

Президент США Дональд Трамп предложил исключить Испанию из НАТО, потому что Мадрид не готов тратить 5% валового внутреннего продукта на оборону в рамках Североатлантического альянса.

«У них нет оправданий, чтобы не выполнять обязательства. Но ладно. Может, их вообще стоит вышвырнуть из НАТО, если честно», - сказал Трамп журналистам.

По его словам, члены НАТО почти единогласно согласились увеличить расходы на оборону, но «Испания отстает». При этом Трамп подчеркнул, что благодаря США у Мадрида «все идет прекрасно», поэтому оправданий не повышать расходы нет.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны НАТО должны начать учить русский язык, если они не хотят поднимать военные расходы до 5% ВВП.