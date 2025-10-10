В Петербурге задержали главу Центра управления регионом Никитину

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу петербургского Центра управления регионом Елену Никитину. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники.

«Сотрудниками правоохранительных органов задержана руководитель Центра управления регионом Санкт-Петербурга Елена Никитина», - приводит агентство слова собеседника.

Сообщается, что задержанную доставили в Москву, там с ней проведут все следственные мероприятия, после чего изберут меру пресечения. Подробности дела не уточняются.

Основная задача ЦУР заключается, в том числе, в анализе общественно-политических процессов, а также формировании отчетов по наиболее часто встречающимся проблемам горожан.