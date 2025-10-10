МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Петербурге задержали главу Центра управления регионом Никитину

Задержанную доставили в Москву, где ей изберут меру пресечения.
Глеб Владовский 2025-10-10 14:11:15
© Фото: slypet, VK

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу петербургского Центра управления регионом Елену Никитину. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники.

«Сотрудниками правоохранительных органов задержана руководитель Центра управления регионом Санкт-Петербурга Елена Никитина», - приводит агентство слова собеседника.

Сообщается, что задержанную доставили в Москву, там с ней проведут все следственные мероприятия, после чего изберут меру пресечения. Подробности дела не уточняются.

Основная задача ЦУР заключается, в том числе, в анализе общественно-политических процессов, а также формировании отчетов по наиболее часто встречающимся проблемам горожан.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #Задержание #ЦУР #Елена Никитина
