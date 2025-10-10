МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Госдуме посчитали экотерроризмом удар ВСУ по аммиакопроводу

По словам депутата, ущерб природе от удара ВСУ по аммиакопроводу «Тольятти - Одесса» в районе населенного пункта Русин Яр в ДНР может быть колоссальный.
Игнат Далакян 2025-10-10 12:28:03
© Фото: Минобороны России

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов сравнил удар ВСУ по аммиакопроводу «Тольятти - Одесса» с экотерроризмом.

«Любые удары по объектам, которые могут нанести - это удары по природе и планете Земля, ни больше ни меньше. Так что - да (это экотерроризм. - Прим.ред.)», - ответил на соответствующий вопрос «Звезды» депутат.

При этом он добавил, что ущерб может быть нанесен колоссальный.

Ранее Министерство обороны России показало кадры подрыва аммиакопровода «Тольятти - Одесса». Украинские боевики ударили по нему, пытаясь замедлить наступление российских войск.

