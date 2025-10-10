Аргумент в руках: активистка с тапкой обвинила главу МИД Польши во лжи о ситуации в Газе

Пропалестинская активистка едва не сорвала выступление главы МИД Польши Радослава Сикорского, показав шлепанцы, якобы принадлежавшие жителю сектора Газа. Инцидент показали в эфире телеканала TVN24.

«В них был палестинец с польским паспортом... Вы лжете, что в Газе нет геноцида. ООН доказала, что геноцид в Газе имеет место», - выкрикнула активистка.

На кадрах можно увидеть, что агрессивно настроенную девушку охрана вывела из зала. Кроме того, Сикорский заявил, что для вопросов будет время после выступления.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана по сектору Газа.