Балтийский флот отработал ракетные удары с побережья Финского залива

Были задействованы береговые ракетные комплексы «Бастион».
2025-10-10 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Береговые ракетные комплексы «Бастион» Балтийского флота отработали развертывание и нанесение ударов с побережья Финского залива. Ракетчики нацелились на условную корабельную группировку противника и командные пункты на берегу и произвели электронный пуск. Об этом сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

По сигналу учебной тревоги экипажи вышли из пункта дислокации, совершили марш и заняли позиции на побережье Финского залива. Ракетчики с помощью радиотехнических средств нашли цели в море и выполнили электронные пуски ракет «Оникс» по имитации группировки кораблей противника.

После смены позиции и перезарядки пусковых установок расчетам выдали новые цели - береговые объекты противника. Военнослужащие выполнили одиночные и групповые электронные пуски по командным пунктам и аэродромам условного противника на большом удалении.

Во время учения экипажи сдали нормативы по подготовке марша, приведению комплексов к бою, подготовке стрельбы и смене позиций. Они отработали тактику применения оружия при авиаударах и действиях диверсионно-разведывательных групп условного противника.

В первых числах октября экипаж малого ракетного корабля «Буря», относящегося к проекту 22800 «Каракурт», отработал отражение воздушной атаки условного противника зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-М». Тренировка прошла в Балтийском море.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

