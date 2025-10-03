МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Малый ракетный корабль «Буря» провел ракетные стрельбы на Балтике

Ракеты-мишени были запущены с берега в Калининградской области.
2025-10-03 05:00:49
© Фото: Пресс-служба Балтийского флота © Видео: Пресс-служба Балтийского флота

Экипаж малого ракетного корабля «Буря», относящегося к проекту 22800 «Каракурт», отработал отражение воздушной атаки условного противника зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-М». Тренировка прошла в Балтийском море.

Ракеты-мишени были запущены с берега в Калининградской области. Моряки благополучно поразили их во время практических стрельб. Выполнение задачи подтвердили данные объективного контроля.

Кроме того, экипаж МРК провел несколько других корабельных учений. В частности, моряки отработали задачи по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть и противодиверсионной обороне.

Ранее в ходе учений «Запад-2025» экипажи кораблей, патрульных и противодиверсионных катеров Балтийского флота провели тренировку по отражению атак безэкипажных катеров.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#учения #Балтийский флот #пво #Стрельбы #МРК «Буря» #ЗРПК «Панцирь-М»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 