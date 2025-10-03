Малый ракетный корабль «Буря» провел ракетные стрельбы на Балтике

Экипаж малого ракетного корабля «Буря», относящегося к проекту 22800 «Каракурт», отработал отражение воздушной атаки условного противника зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-М». Тренировка прошла в Балтийском море.

Ракеты-мишени были запущены с берега в Калининградской области. Моряки благополучно поразили их во время практических стрельб. Выполнение задачи подтвердили данные объективного контроля.

Кроме того, экипаж МРК провел несколько других корабельных учений. В частности, моряки отработали задачи по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть и противодиверсионной обороне.

Ранее в ходе учений «Запад-2025» экипажи кораблей, патрульных и противодиверсионных катеров Балтийского флота провели тренировку по отражению атак безэкипажных катеров.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.