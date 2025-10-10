МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Кремле заявили, что стамбульские переговоры стоят на паузе из-за действий Киева

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что на Украине оставили без ответа предложения России о трех рабочих группах, а также проекты меморандума.
Глеб Владовский 2025-10-10
© Фото: Александр Рюмин, РИА Новости

Действия киевского режима ставят стамбульские переговоры на паузу. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Стамбульский переговорный процесс сейчас стоит на паузе из-за нежелания Киева отвечать на поставленные нами вопросы. Они не отвечают на проект документа (меморандума. - Прим. ред.), они не отвечают на конкретное предложение создать три рабочие группы», - рассказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Песков также подчеркнул, что Москва продолжает стремление двигаться в сторону мирного урегулирования конфликта. Таким образом, импульс прошедших на Аляске переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа «еще жив».

Ранее Песков заявлял, что Украина сейчас не тяготеет к мирному процессу. Он также добавил, что Москва по-прежнему не получила никакого субстантивного ответа от украинской стороны по проекту документа и рабочим группам.

