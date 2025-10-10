Дроноводы соорудили подземный пункт с узкими ходами для защиты от БПЛА ВСУ

Дроноводы показали нашему корреспонденту Лане Иден, как организовали подземный пункт с узкими ходами специально для защиты от вражеских беспилотников и скрытности работы - узкие проходы делают укрытие менее заметным с воздуха и ограничивают возможность залета FPV-дронов в помещения командования.

На кадрах видны изолированные помещения с минимальным внутренним пространством, где бойцы настраивают аппаратуру. Снаружи тем временем подготавливают ударные и разведывательные дроны к вылету - настраивают приборы, приводят в готовность установки запуска. Начальник расчета БПЛА с позывным Немец объяснил, что сейчас их задача - поддержка штурмовой группы при наступлении в районе Владимировки.

«Сейчас поддерживаем штурмовую группу наступательных действий. Отрабатываем по опорному пункту в лесополосе. В районе населенного пункта Владимировка», - пояснил Немец.

Операторы работают как в одиночку, так и группой беспилотников. Один аппарат ведет сопровождение взвода, второй прикрывает, третий вычисляет точки взлета и посадки вражеских беспилотников, объяснил старший оператор БПЛА с позывным Тангаж.

По словам корреспондента, расчеты находятся близко к переднему краю. В среднем один оператор поражает до 10 целей в сутки.

В мастерской на базе 33-го мотострелкового полка показано локальное производство деталей для беспилотников. На станках изготавливают катушки для оптоволоконных линий, корпуса и мелкие части, а также комплектующие для так называемых «ждунчиков» - легких FPV-квадрокоптеров, готовых к выезду на передовую.

Командир расчета с позывным Механик отметил, что применение оптоволоконной связи объясняется высокой устойчивостью к помехам РЭБ - при неправильной укладке оптика действительно уязвима, поэтому уделяется внимание технологической дисциплине. Среди поступающих в мастерскую материалов фигурируют и трофейные образцы.

«FPV-дрон противника. Принесли его с передней линии. Сейчас мы его изучаем на оптоволокне. Они делают, производят катушки из канализационной трубы. Как бы уменьшают себе расходы», - пояснил Механик.

По словам представителей расчетов, ключевые задачи подразделения остаются прежними - разведка, подавление средств разведки и ударных дронов противника, пресечение попыток подвоза и ротаций личного состава, а также непосредственная поддержка штурмовых групп.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.