МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дроноводы соорудили подземный пункт с узкими ходами для защиты от БПЛА ВСУ

Места в подземном пункте управления беспилотниками немного - чем меньше блиндаж, тем он незаметнее с воздуха.
Лана Иден 2025-10-10 11:09:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Дроноводы показали нашему корреспонденту Лане Иден, как организовали подземный пункт с узкими ходами специально для защиты от вражеских беспилотников и скрытности работы - узкие проходы делают укрытие менее заметным с воздуха и ограничивают возможность залета FPV-дронов в помещения командования.

На кадрах видны изолированные помещения с минимальным внутренним пространством, где бойцы настраивают аппаратуру. Снаружи тем временем подготавливают ударные и разведывательные дроны к вылету - настраивают приборы, приводят в готовность установки запуска. Начальник расчета БПЛА с позывным Немец объяснил, что сейчас их задача - поддержка штурмовой группы при наступлении в районе Владимировки.

«Сейчас поддерживаем штурмовую группу наступательных действий. Отрабатываем по опорному пункту в лесополосе. В районе населенного пункта Владимировка», - пояснил Немец.

Операторы работают как в одиночку, так и группой беспилотников. Один аппарат ведет сопровождение взвода, второй прикрывает, третий вычисляет точки взлета и посадки вражеских беспилотников, объяснил старший оператор БПЛА с позывным Тангаж.

По словам корреспондента, расчеты находятся близко к переднему краю. В среднем один оператор поражает до 10 целей в сутки.

В мастерской на базе 33-го мотострелкового полка показано локальное производство деталей для беспилотников. На станках изготавливают катушки для оптоволоконных линий, корпуса и мелкие части, а также комплектующие для так называемых «ждунчиков» - легких FPV-квадрокоптеров, готовых к выезду на передовую.

Командир расчета с позывным Механик отметил, что применение оптоволоконной связи объясняется высокой устойчивостью к помехам РЭБ - при неправильной укладке оптика действительно уязвима, поэтому уделяется внимание технологической дисциплине. Среди поступающих в мастерскую материалов фигурируют и трофейные образцы.

«FPV-дрон противника. Принесли его с передней линии. Сейчас мы его изучаем на оптоволокне. Они делают, производят катушки из канализационной трубы. Как бы уменьшают себе расходы», - пояснил Механик.

По словам представителей расчетов, ключевые задачи подразделения остаются прежними - разведка, подавление средств разведки и ударных дронов противника, пресечение попыток подвоза и ротаций личного состава, а также непосредственная поддержка штурмовых групп.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ДНР #дроны #наш эксклюзив #мастерская #блиндажи
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 