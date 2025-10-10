Трамп назвал «крайне малой» вероятность нападения РФ на Финляндию

Президент США Дональд Трамп оценил возможность нападения России на Финляндию как «крайне малую», но пообещал защитить страну в случае агрессии. Об этом американский лидер сказал журналистам после встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом в Белом доме.

«Я не думаю, что это (нападение. - Прим. ред.) случится. Я не думаю, что он (Владимир Путин. - Прим. ред.) пойдет на это. Вероятность этого, по-моему, крайне мала», - ответил Трамп на вопрос, защитит ли США Финляндию в случае нападения России.

При этом Дональд Трамп хорошо отозвался о вооруженных силах страны, назвав их «одними из лучших». Ранее президент США предложил исключить Испанию из НАТО за нежелание повышать военные расходы.