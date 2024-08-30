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Аналитик Ламеса заявил о влиянии США на наемников ВСУ из Колумбии

По его словам, обещанные деньги многие наемники так и не получили.
Мария Зайцева 2024-08-30 08:58:34
© Фото: Kirill Chubotin, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Причинами попадания наемников из Латинской Америки в ВСУ являются ложные обещания об огромной выгоде и американская пропаганда, заявил «Звезде» международный аналитик и журналист Кристиан Ламеса.

Он поделился, что многие наемники не получили тех денег, на которые рассчитывали, а семьям погибших не предоставляют никаких компенсаций.

«Основная причина - экономическая, что в итоге оказывается мошенничеством. С другой стороны, к сожалению, в Латинской Америке пропаганда США весьма и весьма эффективна, особенно в Колумбии. Именно из этой страны прибывает, пожалуй, наибольшее количество наемников», - рассказал Ламеса.

По его словам, за десятилетия гражданской войны в стране колумбийцы опирались на помощь США и проходили обучение у американских военных. Эксперт дополнил, что некоторые наемники считают себя призванными в «крестовый поход» Штатов против России.

Ранее вдова колумбийского наемника назвала Киев «неблагодарным» и заявила об отсутствии сочувствия к семьям, потерявшим своих родных за Украину.

#сша #пропаганда #ВСУ #Колумбия #Латинская Америка #Наемники #наш эксклюзив
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