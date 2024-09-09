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В Гидрометцентре РФ москвичам пообещали рекордную жару в выходные

По словам метеоролога Вильфанда, это редкий случай подобного показателя температуры воздуха.
Глеб Владовский 2024-09-09 08:33:49
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Москве температура воздуха в выходные может подняться до 29 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Совершенно однородная погода в течение всей недели в Москве, ожидается 25-27 градусов. По предварительным расчетам, в четверг и пятницу (ожидается. - Прим. ред.) до 29 градусов, в субботу тоже, потому что минимальное значение давления в течение недели будет выше нормы», - цитирует его слова агентство ТАСС.

По словам метеоролога, подобные высокие показатели - редкость в этот период. А в эти выходные температура воздуха может стать рекордной. Кроме того, в течение этой недели показатели термометра будут превышать норму на 6-8 градусов.

«12-го числа температура максимальная была 26,4 градуса в 1932 году, 13 сентября отмечалась рекордная температура в 27,4 градуса в 1909 году, 14 сентября - 27,1 градуса в 1955 году», - добавил эксперт.

Ранее Вильфанд в беседе со «Звездой» сообщал, что температура воздуха в День города будет сопоставима с июльской.

#Москва #в стране и мире #Погода #Жара #Гидрометцентр #Роман Вильфанд
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