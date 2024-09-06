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Вильфанд пообещал июльскую погоду на День города в Москве

Хорошая погода будет связана с мощным антициклоном.
Карина Тазетдинова 2024-09-06 14:43:08
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что москвичей и гостей столицы в праздники будет ожидать не августовская, не сентябрьская, а июльская температура. На термометре будет около 26 градусов тепла.

«Днем при отсутствии облаков солнце будет прогревать почву беспрепятственно, потому что облаков нет, да, и температура воздуха в послеполуденные часы прогреется до 26 градусов», - резюмировал эксперт в разговоре со «Звездой».

К вечеру температура в воздухе будет в диапазоне 18-20 градусов тепла. Осадков в эти дни сентября не ожидается. Минимальная температура в воздухе будет невысокой, около плюс 6 - 8 за ТТК и плюс 10 в центре.

Метеоролог объяснил безоблачную и теплую погоду мощным антициклоном. По его словам, он также продлится до среды и четверга.

Эксперт также сообщил радостные новости для жителей столицы: в первый день следующей недели температура будет еще выше — 25-27 градусов.

#Москва #День города #Погода #Роман Вильфанд #наш эксклюзив #сентябрь
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