На голосовании в Курской области приняли особые меры безопасности

Особые меры безопасности приняты на избирательных участках в Курской области. В каждом помещении для голосования есть специальное укрытие. Чтобы не создавать скопления людей - в регионе прошли досрочные выборы. Но желающих отдать свой голос до сих пор много.

Избирательные участки в Курской области начали свою работу накануне ровно в восемь часов утра. Впрочем, многие жители областного центра собирались здесь еще до их открытия. Избиратели говорят о важности этих выборов, тем более в условиях непростой обстановки в регионе. Киевским боевикам не удалось запугать людей и посеять панику.

«Ну вот сейчас звучала сирена, а я как бы пришла, не побоялась. Я всегда хожу, я еще ни одних выборов не пропустила. Надо волноваться за свой регион, за свою страну», - сказала пришедшая на участок для голосования Алла Колп.

По периметру камеры видеонаблюдения, все участки заранее осмотрены и проверены сотрудниками силовых структур и МЧС. Члены избирательных комиссий прошли инструктаж о том, как вести себя во время атаки беспилотников или ракет. Анастасия Конорева родом из Рыльского района. Переехала в Курск, здесь и голосует.

«Мы думали, что надо будет подавать заявление через Госуслуги, чтобы получить открепительные удостоверение. Но как оказалось, можно прийти просто на любой избирательный участок и отдать свой голос. Никаких сложностей. Все верят в наших воинов, которые борются там за нашу свободу, за нашу территорию, за наши дома. И мы верим, что рано или поздно все будет у нас хорошо и мы окажемся дома», - призналась Анастасия.

Некоторые члены избирательных комиссий сами приехали из приграничья. Как, например, председатель одной из них Ирина Тер-Галустова. Уже проголосовала сама, теперь вместе с коллегами помогает это сделать землякам из Кореневского района.

«Вот у нас на избирательном участке присутствуют все жители Кореновского района. Они имеют опыт проведения избирательных кампаний. И когда возник вопрос о формировании временных участковых комиссий, мы дали клич. И я благодарна этим комиссиям, организаторам выборов нашего района, которые согласились провести избирательную кампанию в таких трудных условиях. То есть мы такого никогда не проводили», - сказала председатель территориальной избирательной комиссии Кореневского района Ирина Тер-Голустова.

Отдать свой голос также можно и удаленно, в электронном виде. В случае необходимости, по заявке, выездные комиссии приезжают и домой к избирателям. Накануне в Курской области завершился досрочный этап голосования. Он проходил с 28 августа по 5 сентября. В этот период могли проголосовать жители приграничья, которые были эвакуированы в другие регионы страны, а также жители пунктов временного размещения. Основной этап голосования - с 6 по 8 сентября. В эти дни избирательные участки будут работать с 8 утра и до 20 часов.