МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На голосовании в Курской области приняли особые меры безопасности

Жители Курской области идут на участки для голосования, несмотря на звуки воздушной тревоги и сохраняющиеся риски обстрелов территории со стороны боевиков ВСУ.
Андрей Лазарев 2024-09-07 07:11:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Особые меры безопасности приняты на избирательных участках в Курской области. В каждом помещении для голосования есть специальное укрытие. Чтобы не создавать скопления людей - в регионе прошли досрочные выборы. Но желающих отдать свой голос до сих пор много.

Избирательные участки в Курской области начали свою работу накануне ровно в восемь часов утра. Впрочем, многие жители областного центра собирались здесь еще до их открытия. Избиратели говорят о важности этих выборов, тем более в условиях непростой обстановки в регионе. Киевским боевикам не удалось запугать людей и посеять панику.

«Ну вот сейчас звучала сирена, а я как бы пришла, не побоялась. Я всегда хожу, я еще ни одних выборов не пропустила. Надо волноваться за свой регион, за свою страну», - сказала пришедшая на участок для голосования Алла Колп.

По периметру камеры видеонаблюдения, все участки заранее осмотрены и проверены сотрудниками силовых структур и МЧС. Члены избирательных комиссий прошли инструктаж о том, как вести себя во время атаки беспилотников или ракет. Анастасия Конорева родом из Рыльского района. Переехала в Курск, здесь и голосует.

«Мы думали, что надо будет подавать заявление через Госуслуги, чтобы получить открепительные удостоверение. Но как оказалось, можно прийти просто на любой избирательный участок и отдать свой голос. Никаких сложностей. Все верят в наших воинов, которые борются там за нашу свободу, за нашу территорию, за наши дома. И мы верим, что рано или поздно все будет у нас хорошо и мы окажемся дома», - призналась Анастасия.

Некоторые члены избирательных комиссий сами приехали из приграничья. Как, например, председатель одной из них Ирина Тер-Галустова. Уже проголосовала сама, теперь вместе с коллегами помогает это сделать землякам из Кореневского района.

«Вот у нас на избирательном участке присутствуют все жители Кореновского района. Они имеют опыт проведения избирательных кампаний. И когда возник вопрос о формировании временных участковых комиссий, мы дали клич. И я благодарна этим комиссиям, организаторам выборов нашего района, которые согласились провести избирательную кампанию в таких трудных условиях. То есть мы такого никогда не проводили», - сказала председатель территориальной избирательной комиссии Кореневского района Ирина Тер-Голустова.

Отдать свой голос также можно и удаленно, в электронном виде. В случае необходимости, по заявке, выездные комиссии приезжают и домой к избирателям. Накануне в Курской области завершился досрочный этап голосования. Он проходил с 28 августа по 5 сентября. В этот период могли проголосовать жители приграничья, которые были эвакуированы в другие регионы страны, а также жители пунктов временного размещения. Основной этап голосования - с 6 по 8 сентября. В эти дни избирательные участки будут работать с 8 утра и до 20 часов.

#Выборы #голосование #Курская область #тик
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 