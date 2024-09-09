Путин поздравил Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования КНДР

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил уверенность, что отношения с Корейской Народно-Демократической Республикой будут только укрепляться, что отвечает интересам народов обеих стран. Об этом он написал в поздравительной телеграмме по случаю 76-й годовщины образования КНДР, его слова цитирует местное агентство ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи).

«Отношения между нашими странами, основывающиеся на добрых традициях дружбы и добрососедства, находятся на высоком уровне - это в полной мере подтвердили наши недавние конструктивные и содержательные переговоры в Пхеньяне. Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее планомерно укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство между Россией и КНДР», - заявил российский лидер.

Такой курс России и Северной Кореи удовлетворяет интересы граждан этих государств, добавил Путин, и помогает обеспечению безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом.

В завершение своего поздравления президент Путин пожелал северокорейскому лидеру крепкого здоровья и успехов, и мира и благополучия гражданам его государства.

Напомним, последняя встреча Путина и Ким Чен Ына состоялась в конце июня 2024 года. Государственный визит президента РФ в КНДР проходил 18-19 июня после получения приглашения лидера Северной Кореи в конце 2023 года. Помимо деловой части программы, главы государств обменялись подарками, некоторыми из которых стали два пса редкой породы пхунсан и автомобиль Aurus.