Экипаж танка Т-90М «Прорыв» нанес сокрушительный удар по опорнику ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажа танка Т-90М «Прорыв» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» в зоне спецоперации. На видео наш танк поражает опорный пункт ВСУ с закрытой огневой позиции.

Разведка обнаружила скопление живой силы противника, и экипаж сразу выдвинулся, чтобы нанести удар. Огонь вели на дальности до 10 км. Для корректировки использовались беспилотные летательные аппараты. Выполнив задачу, танковый экипаж сменил огневые позиции, чтобы избежать ответного огня ВСУ.

За прошедшую неделю танкисты уничтожили из Т-90М десять опорных пунктов ВСУ. Бойцы продолжают наносить удары по военным объектам, технике и живой силе противника.

Экипаж танка «Прорыв» не раз проявлял в бою мужество и отвагу. Так, командир танкового взвода Василий Ананьев рассказал, за что его наградили Орденом Мужества. Он вышел без потерь из боя сразу против трех танков ВСУ.

«Вышли тремя танками, пехота еще поддерживала. Мы только встали в засаду, и они начали выкатываться. С ходу первый танк головной подбиваем, те два танка нас обнаружили, начинают вести по нам ответный огонь. Мы успеваем откатиться, перед этим сделав еще выстрел», - рассказал Василий.

Ранее Ми-28Н «Ночной охотник» ракетным ударом уничтожил скопление живой силы и бронетехники украинских боевиков в Курской области. Разведка выявила цели, а затем сообщила об их успешном поражении.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.