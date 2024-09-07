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«Ночные охотники» уничтожили боевиков и технику в курском приграничье

Удар по вражеским позициям наносился авиационными ракетами после получения разведанных.
Ян Брацкий 2024-09-07 12:23:41
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Экипаж вертолета Ми-28НМ ракетным ударом уничтожил скопление живой силы и бронетехники украинских националистов в курском приграничье. Вражеские цели выявила разведка, после чего передала их точные координаты.

Позже разведчики доложили, что все выявленные цели были успешно поражены. Экипаж вертолета благополучно вернулся на аэродром базирования. Техники привели воздушное судно в порядок, осмотрели и довооружили его. Экипажи армейской авиации всегда готовы к очередному боевому вылету.

Ранее по боевикам в приграничных регионах Курской области отработали экипажи многофункциональных Су-34 ВКС России. По боевикам нанесли ночной удар модернизированными авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

#армия #ВС РФ #вертолет #Ми-28НМ #Курская область #ВСУ
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