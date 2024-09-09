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«Град» уничтожил технику и живую силу ВСУ на Авдеевском направлении

«Град» ударил по цели залпом реактивных снарядов с расстояния более 15 км.
2024-09-09 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» поразил район сосредоточения личного состава и техники ВСУ на Авдеевском направлении. Министерство обороны РФ опубликовало видео боевой работы военнослужащих.

Расчет БПЛА выявил место расположения большого количества личного состава и техники ВСУ и передал данные о нем. «Град» оперативно прибыл в район боевого применения. Бойцы привели машину в боевое положение, навели установку на цель и залпом реактивных снарядов уничтожили скопление противника на дистанции более 15 км.

Контроль поражения цели вели военнослужащие разведывательного подразделения с помощью беспилотника. После выполненения задачи расчет оперативно покинул огневую позицию, обезопасив боевую машину от возможного удара FPV-дронов или артиллерии противника.

Ранее гаубицу ВСУ в Курской области поразили барражирующим боеприпасом «Ланцет». Момент взрыва и пожар попали на видео, снятое беспилотником.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #РСЗО #Град #СВО #Авдеевское направление
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